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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Altın yükselişe geçti! 10 Mayıs 2024 Cuma canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın bugün ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükselişte! 10 Mayıs 2024 çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Bir süredir düşüşe geçen altın fiyatlarında ivme yukarı doğru hareket etmeye başladı. Gram altın bugün 2 bin 438 TL'den alıcı bulurken; çeyrek altın ise 3 bin 902 TL ile açılış yapıyor. İşte, 10 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 07:18 Güncelleme: 10.05.2024 - 07:18
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        • 1

          ABD'de dün de sakin olan makroekonomik veri takvimi yatırımcıların "bekle-gör" yaklaşımının devam etmesine neden olurken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de sözle yönlendirmelerinde temkinli olmayı sürdürüyor.

          Boston Fed Başkanı Susan Collins, dün yaptığı açıklamada, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek seviyede kalması gerekeceğinin sinyalini verdi.

          Dezenflasyonda bu yıl ilerleme sağlanamadığına işaret eden Collins, enflasyonda son dönemde yaşanan yukarı yönlü sürprizlerin, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru indiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini mevcut seviyesinde tutmanın muhtemel olduğunu gösterdiğini ifade etti.

          Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene yüzde 90 ihtimalle faiz indirimine gideceğini öngörerek, Fed'in ilk faiz indirimi için eylül ayının öne çıktığını belirtti.

          ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin bu sene enflasyonun dirençli olduğu yönünde sinyaller verdiğini vurgulayan analistler, geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin iş gücü piyasalarının soğuduğunu işaret etmesine karşın yatırımcıların hafta başından bu yana temkinli davrandığını bildirdi.

          Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistiklerinin yurt dışında İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı, ABD’de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

          CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

          Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 402 TL'den yaparken, 10 Mayıs Cuma günü 2 bin 438 TL olarak güne başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 843 TL'den tamamlayan çeyrek altın ise bugün3 bin 901 liradan alıcı buluyor.

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.438,93

          Satış: 2.439,21

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ONS ALTIN FİYATI

          Alış: 2.350,04

          Satış: 2.350,37

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 3.902,65

          Satış: 3.988,48

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          Alış: 15.610,61

          Satış: 15.905,14

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 7.780,91

          Satış: 7.976,96

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 15.610,61

          Satış: 15.905,14

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTINI FİYATI

          Alış: 15.993,74

          Satış: 16.402,58

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

          Alış: 1.310,67

          Satış: 1.739,88

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

          Alış: 2.225,34

          Satış: 2.367,90

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