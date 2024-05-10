Altınay Savunma halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih yatırımcılarının gündemini meşgul etmeye başladı. Halka arz büyüklüğü 1,8 Milyar TL olarak açıklanan Altınay Savunma, halka arz kapsamında 58,823,530 lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Altınay Savunma halka arz sonuçları açıklandı mı? Altınay Savunma kaç verir, ne zaman işlem görecek?" İşte Altınay Savunma halka arz sonuçları ve hissenin işlem göreceği tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...