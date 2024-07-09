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        İstanbul'da deniz dolmuşlar suya indirildi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, deniz taksilerin ardından deniz dolmuşları projesini de hayata geçirdi. 15 Temmuz'da ilk seferine başlayacak olan deniz dolmuşları, Şehir Hatları normal yolcu tarifesi ile ücretlendirilecek. Seferler ise ilk etapta İstinye - Küçüksu arasında olacak. Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Birçok konuda yenilikçi, vizyoner, çevreci en düşük emisyona sahip, sürdürülebilir araç takviyeleriyle İstanbul'un toplu taşımasında çok başka bir döneme yürüyüşümüzü takip edeceksiniz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 14:32 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:37
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        İstanbul'da deniz dolmuş dönemi
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, Deniz Taksilerin ardından yeni projesini hayata geçirdi.

        Çevre dostu ve düşük emisyonlu, hareket kabiliyeti ve seyir hızı yüksek, konforlu gemilerin deniz ulaşımında yer alması amacıyla 2024 Mart ayında başlanan projede ilk olarak 3 deniz dolmuşunun üretimi tamamlandı.

        Deniz dolmuşları tarihi Haliç Tersanesi’nde düzenlenen törenle suya indirdi.

        Dolmuşların suya indirildiği törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de katıldı.

        "TARİHİ TERSANEYİ KAPATILMAKTAN KURTARDIK"

        Törende konuşan İmamoğlu, tarihi Haliç Tersanesi'ni devraldıkları ilk günden itibaren önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek "Haliç Tersanesi, bir vakıfla yapılan sözleşmeyle bir bilim müzesi veya ona dönük bir eğitim alanı diye tariflenmişti ve tasarlanmıştı. 600 yıla yakın yaşı olan bu tersane kapanacaktı. Burada üretim olmayacaktı ve başka türlü bir yoruma yelken açacaktı. O yorumun içeriğine girmeyeceğim. Şimdi bazen bu tür alanlarda alacağınız karar, atacağınız adım tarihin yüzyıllar boyu biriktirdiklerini çöpe atmak gibi bir duruma sebep olabilirdi. O bakımdan çok özenli davrandık. Çok özel bir çalışma yürüttük. Buranın dünyada sadece İstanbul'da var olan böyle bir nimetin yaşaması ve yaşatılmasının çok önemli bir konu olduğunu ve bu yaşarken, yaşatılırken şunu da bu sahanın aynı zamanda rehabilitasyonunun aynı zamanda halkla bütünleşmesinin, aynı zamanda İstanbul'a yine çok özel mesajlar vermeyi içeren bir kapsayıcılıkla neler yapabiliriz diye ele aldık" ifadelerini kullandı.

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        "TERSANE DÜNYANIN DA İLGİSİNİ ÇEKECEK HALE GELECEK"

        Tarihi tersanenin yeniden fonksiyon kazanarak üretir hale geldiğini belirten İmamoğlu, "İçinde kültür, sanat, eğitim, buluşmalar yapılıyor. 600 yıllık tersanenin imalatı devam ediyor ve bu imalatı insanlarımız seyrediyor, izliyor. Göreceksiniz burası sadece İstanbulluların değil, bütün dünyanın bu yönüyle ilgisini çekecek muhteşem bir sahaya dönüşüyor olacak. Burada denize, tersaneye, denizciye buradaki ustaya, çırağa gösterdiğimiz alakanın ne kadar değerli olduğunu; sadece buraya emek vermiş ustasının, çırağının gözünün içine baktığında bile hissedebiliyorum. Ama esas kıymeti zaman geçtikçe anlaşılacak" şeklinde konuştu.

        “İSTANBUL’UN GELECEĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR”

        Çevre dostu, hızlı, konforlu alternatif bir deniz ulaşımının toplu ulaşımdaki payını artırmaya yönelik önemli adımlar attıklarını vurgulayan İmamoğu, "Deniz ulaşımının sürdürülebilir stratejilerinin geliştirilmesi bizim için çok önem taşıyordu ve bu adımları attık. Çevre dostu, hızlı, konforlu alternatif bir deniz ulaşımının toplu ulaşımdaki payını arttırmaya yönelik projeler ve hizmetler İstanbul’un geleceği için çok önemli adımlar. Hat sayımızı arttırırken hem de mevcut hatlardaki sefer sayılarımızı da arttırdık, arttırmaya devam edeceğiz. İstanbul'un trafik sorunu çözülmesinde denizin daha etkin rol alması için çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

        DÜŞÜK YOĞUNLUKLU HATLARDA HİZMETE BAŞLAYACAK

        Deniz dolmuşlarla yıllık yaklaşık 120 milyon lira tasarruf edileceğini belirten İmamoğlu, "İnşallah yaptığımız yatırımı kısa sürede geri dönüşümünü sağlayacak bir modele erişecek. Yani bir yandan yüksek kapasiteli araçların gitmesinin sakıncalı olduğunu gördüğümüz noktalarda onların kaldırılması ama öte yandan da vatandaşlarımızın buradan niçin seferleri kaldırdınız demeyecekleri ama aynı zamanda tasarruflu bir modelin hizmetine sunulacak bir şekli İstanbulluların hizmetine sunuyoruz." dedi.

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        İLK SEFER PAZARTESİ

        Deniz dolmuşların 15 Temmuz'da ilk seferine başlaması planlanıyor. Şehir Hatları normal yolcu tarifesi ile ücretlendirilecek seferler İstinye - Küçüksu arasında olacak.

        YILLIK YAKLAŞIK 120 MİLYON TL TASARRUF

        İBB, işletme maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla üretilen 7 adet deniz dolmuşunun yolcu yoğunluğu düşük seferlerde kullanılmasıyla, Haziran 2024 verileriyle yıllık yaklaşık 120 milyon TL tasarruf yapacak ve 9 ay gibi kısa bir sürede deniz dolmuşları için yaptığı yatırımın geri dönüşünü sağlayacak.

        SERİ DENİZ DOLMUŞ ÜRETİMİ YAPMA KAPASİTESİ

        Şehir Hatları, ilk deniz dolmuşlarını Galataport için yine Haliç Tersanesi markasıyla üretmişti. "Galata 1 ve Galata 2" isimli deniz dolmuşları, halen Galataport'a ring seferler yapmaya devam ediyor.

        33 KİŞİLİK VE ENGELLİ ERİŞİMİNE UYGUN

        Kompozit malzemeden, vakum infizyon yöntemiyle üretilen 11,7 metre uzunluğunda, 4,3 metre genişliğinde, servis hızı 15 knot, maksimum hızı ise 25 knot olan deniz dolmuşları, aynı zamanda 33 kişilik yolcu kapasitesine sahip ve engelli erişimine uygun.

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        #istanbul
        #deniz dolmuş
        #ibb
        #Ekrem İmamoğlu
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