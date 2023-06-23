İstanbul'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserlerinin ticaretini yaptığını tespit etti.

Şüphelilere yönelik çalışma başlatan ekipler, 2 şüphelinin Esenler, Esenyurt ve Sancaktepe'de farklı adreslere sık sık girip çıktığını belirledi.

Ekipler tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 295 altın, gümüş ve bronz sikke ile 44 ok ucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.