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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Roma, Yunan, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda altın, gümüş ve sikke ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Giriş: 23.06.2023 - 14:43 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserlerinin ticaretini yaptığını tespit etti.

Şüphelilere yönelik çalışma başlatan ekipler, 2 şüphelinin Esenler, Esenyurt ve Sancaktepe'de farklı adreslere sık sık girip çıktığını belirledi.

Ekipler tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 295 altın, gümüş ve bronz sikke ile 44 ok ucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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