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İstanbul'da camilerde cuma namazının ardından "yağmur duası" edildi

Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve kuraklık tehlikesi oluşması üzerine camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası edildi

Giriş: 20.01.2023 - 15:30 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da camilerde
DHA

İstanbul'da, camilerde cuma namazının ardından "yağmur duası" edildi.

İSKİ'nin bugün açıkladığı verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'a düştü. Yağmur ve karın yağmaması, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuraklık tehlikesinin oluşması üzerine cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası edildi

İstanbul Müftülüğü'nün talimatı ile kentteki bütün camilerde hutbenin ardından 'Yağmur Duası' yapıldı. Avcılar ilçesindeki Merkez Ulu Camii'nde de yüzlerce kişi, kar ve yağmur yağması için dua etti.

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