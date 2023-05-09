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İstanbul'da bir ayda 1 ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu yakalandı: 23 gözaltı

İstanbul'un bazı ilçelerinde 6 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasındaki operasyonlarda 1 ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu madde ile 70 bin 442 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekiplerin 14 ilçede düzenlediği 17 operasyonda 23 şüpheli de gözaltına alındı

Giriş: 09.05.2023 - 16:32 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da bir ayda 1 ton 149 kilo uyuşturucu yakalandı
AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili şüphelilerin tespit edilerek, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından 6 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında Çekmeköy, Beyoğlu, Başakşehir, Küçükçekmece, Fatih, Pendik, Ümraniye, Sancaktepe, Eyüpsultan, Bağcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Bahçelievler ve Avcılar'da düzenlenen 17 operasyonda, 23 şüpheliyi yakaladı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 1 ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu ile 70 bin 442 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.​​​​​​​

*Fotoğraflar: DHA

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