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İstanbul'da asker eğlencelerinde kavga çıktı, sokaklar karıştı: Yaralılar var

İstanbul'un iki ayrı ilçesinde asker uğurlama eğlenceleri kavgaya dönüştü, sokaklar karıştı. Bahçelievler'deki asker eğlencesinde çıkan tartışmada bıçaklar çekildi. 2 kişinin bıçakla yaralandığı olayda polis ekipleri, tarafları havaya uyarı atışı yaparak dağıttı. Sultangazi'de ise, asker uğurlama eğlencelerinde kimileri meşale yakıp yolları kapattı, kimileri ise kavgaya tutuştu. Trafikte kalan vatandaşların tepkisi ve yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı

Giriş: 05.02.2023 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da asker eğlenceleri kavgaya dönüştü, sokaklar karıştı! - Güncel haberler
DHA

İstanbul'un Bahçelievler, Gaziosmanpaşa ve Sultagazi ilçelerindeki asker uğurlama eğlencelerinde kavgalar çıktı. Polislerin müdahalesiyle son bulan olaylarda 2 kişi bıçakla yaralandı.

Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında düzenlenen asker eğlencesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 2 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS HAVAYA UYARI ATIŞI YAPTI

Kavganın çıktığı sokağa gelen polis ekipleri, gerilimin devam etmesi üzerine kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı atışı yaptı. Sokaktaki gerginlik ve silah sesleri, çevredeki vatandaşların çektiği cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

Yaralılar, çevredekiler tarafından ambulansa taşındı. Yaralı kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SULTANGAZİ'DE BİR KİŞİ SİLAH KULLANDI

Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi'nde de sokak arasında dün akşam askere gidecek kişi için eğlence düzenlendi. İlerleyen saatlerde eğlenenler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, kurusıkı olduğu ileri sürülen tabanca ile havaya bir el ateş etti. Kavga eden grubu yine eğlenceye katılanlar ayırarak, sokaktan uzaklaştırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

"HASTAMIZ VAR, HASTANEYE YETİŞEMİYORUZ"

Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi'nde ilerleyen asker uğurlamaya konvoyu ise, Osmangazi Alt Geçidi'nde araçlarını durdurarak, yolu trafiğe kapattı. Meşale yakıp, halay çeken gruba sürücüler tepki gösterdi. Yakılan meşalelerden dolayı adeta göz gözü görmezken, o anları cep telefonu ile kaydeden bir araç sürücüsünün, "Hastamız var, hastaneye yetişemiyoruz" dediği duyuldu.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Gaziosmanpaşa Küçükköy meydanda asker uğurlama konvoyundakiler, meşale yakıp yolu trafiğe kapattı. Bu sırada kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler, kornalara basarak yolu kapatan gruba tepki gösterdi.

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