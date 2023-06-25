İstanbul'da ambulansa düğün konvoyu engeli!

Yolda ilerleyemeyince sol şeride geçen ambulansa bu kez de konvoyda yer alan başka bir araç yol vermedi. Konvoydaki araçların ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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