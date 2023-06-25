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Maltepe'de düğün konvoyu ambulansa yol vermedi

Trafikte ambulansların yaşadığı sorunlara akılalmaz bir olay daha eklendi. İstanbul'da sirenlerini çalarak ilerleyen bir ambulansa önündeki düğün konvoyu geçit vermedi. O anlar ise saniye saniye kaydedildi

Giriş: 25.06.2023 - 14:49 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da ambulansa düğün konvoyu engeli! - Güncel haberler
İstanbul'da ambulansa düğün konvoyu engeli!
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DHA

Maltepe'de D-100 Karayolu´nda ilerleyen düğün konvoyundakiler, aynı yönde seyreden ambulansa yol vermedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA'nın haberine göre olay, Cumartesi günü öğle saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.

Sirenlerini çalarak ikinci şeritte giden ambulans, üç şeritte ilerleyen düğün konvoyu nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yolda ilerleyemeyince sol şeride geçen ambulansa bu kez de konvoyda yer alan başka bir araç yol vermedi. Konvoydaki araçların ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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