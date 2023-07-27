Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da akşam saatlerinde çıkan gökkuşağı görenleri büyüledi - Güncel haberler

        İstanbul'da akşam saatlerinde çıkan gökkuşağı görenleri büyüledi

        İstanbul'da işten eve dönen vatandaşlar gökyüzünde beliren gökkuşağını görünce cep telefonlarına sarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 20:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da görsel şölen
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da akşam saatlerinde çıkan gökkuşağı İstanbulluları mest etti. İşten evlerine dönen vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak bu görsel şöleni kaçırmak istemedi.

        ÜSKÜDAR SEMALARINDA MUHTEŞEM GÖRÜNTÜ

        Kabataş sahilinden bakıldığında Üsküdar semalarında görülen gökkuşağı tam anlamıyla bir görsel şölen oluşturdu.

        #gökkuşağı
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt
        Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Habertürk Anasayfa