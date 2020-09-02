İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da ağustos ayında perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 22,44 artışla patlıcan olurken, yüzde 24 düşüş gösteren erik, fiyatı en fazla düşen ürün oldu.
İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.
Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 90’nın perakende fiyatı artarken, 23 ürünün fiyatı düştü, 129 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Ağustos ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyve alt grubunda yer alan patlıcan yüzde 22,44 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
AĞUSTOS AYINDA FUEL OİL PERAKENDE FİYATI YÜZDE 7.86 ARTTI
Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; aynı grupta yüzde 19,17 ile limon, yüzde 15,47 ile kıvırcık salata, yüzde 11,87 ile kabak, yüzde 10,15 ile salatalık, Ulaştırma ve Haberleşme grubundan yüzde 7,86 ile Fuel Oil ve Gıda Harcamaları grubundan yüzde 6,89 ile tuzlu fıstık olarak şekillendi.
2020 Ağustos ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan erik yüzde 24 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda yüzde 16,06 ile şehirler arası otobüs bilet ücreti, Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan yüzde 11,57 ile yaş üzüm, yüzde 9 ile armut, yüzde 7,22 ile patates ve yüzde 7,04 ile bamya olarak sıralandı.
2020 ağustos ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlere ilişkin tablolar şöyle:
|Mevsimsel Tarım Ürünleri
|Aylık Artış
(Yüzde)
|Patlıcan
|22,44
|Limon
|19,17
|Kabak
|11,87
|Salatalık
|10,15
|Mevsim Dışı Tarım Ürünleri
|Kıvırcık Salata
|15,47
|İşlenmiş Tarım - Sınai ve Diğer Ürünler
|Fuel Oil
|7,86
|Tuzlu Fıstık
|6,89
|Havlu
|6,16
|Yatak
|5,26
|Benzin
|4,87
|Pijama-Erkek
|4,41
|En Fazla Azalış Gösteren Ürünler
|Mevsimsel Tarım Ürünleri
|Erik
|-24,00
|Yaş Üzüm
|-11,57
|Armut
|-9,00
|Patates
|-7,22
|Bamya
|-7,04
|Domates
|-6,99
|Kavun
|-6,12
|Sivri Biber
|-5,43
|Taze Fasulye
|-5,23
|İşlenmiş Tarım - Sınai ve Diğer Ürünler
|Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti
|-16,06
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