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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da 20 milyonluk operasyon: 31 bin 760 şişe sahte parfüm ele geçirildi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 20 milyonluk operasyon: 31 bin 760 şişe sahte parfüm ele geçirildi

        İstanbul'da, bir depoya düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lirayı bulan 31 bin 760 şişe sahte parfüm ele geçirildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.07.2024 - 12:33 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:33
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          İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin üretiminin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

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          Ekipler, Başakşehir'deki bir depoya baskın düzenledi.

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          Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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          Depodaki aramada, bazı ünlü markalara ait dolumu tamamlanmış değeri 20 milyon lirayı bulan 31 bin 760 şişe parfüm, 309 bin 815 boş kutu ile kapaklar ele geçirildi.

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          Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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          Operasyonda el konulan taklit parfümler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.

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