İstanbul'da 20 milyonluk operasyon: 31 bin 760 şişe sahte parfüm ele geçirildi
İstanbul'da, bir depoya düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lirayı bulan 31 bin 760 şişe sahte parfüm ele geçirildi.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin üretiminin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
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Ekipler, Başakşehir'deki bir depoya baskın düzenledi.
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Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
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Depodaki aramada, bazı ünlü markalara ait dolumu tamamlanmış değeri 20 milyon lirayı bulan 31 bin 760 şişe parfüm, 309 bin 815 boş kutu ile kapaklar ele geçirildi.
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Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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Operasyonda el konulan taklit parfümler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.
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