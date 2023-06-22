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İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 180 kişi yakalandı

İstanbul'da, kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 180 kişi yakalandı

Giriş: 22.06.2023 - 19:06 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da 180 kaçak göçmen yakalandı
DHA

İstanbul'da Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kalabalık gruplar halinde kiralık evlerde yaşadığı tespit edilen kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Zeytinburnu Belediyesi´ne gelen şikâyet üzerine, 1 hafta içerisinde Çırpıcı, Veliefendi ve Telsiz Mahallesi´ndeki 22 farklı adrese operasyon düzenleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 180 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, mühürlenen evlerin sahipleri hakkında cezai işlem başlatıldı.

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