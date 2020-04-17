Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Maske satışı durduruldu malum. Ücretsiz maske dağıtımı da artık eczaneler vasıtasıyla yapılıyor. Pazartesi günü önce İstanbul ve Ankara’daki eczanelerde ardından da tüm yurtta eczanelerden vatandaşa maske dağıtımı başladı. Vatandaşın ücretsiz maskesini alabilmesi için, öncelikle Sağlık Bakanlığı’ndan telefonuna bir kod numarası gelmesi gerekiyor. Ne var ki bu kod numarasının vatandaşa ulaşmasında bazı aksaklıklar var. Hâlâ kod numarası bekleyenlerin sayısı hayli fazla. Maske satışı da yapılmıyor. Öte yandan markete girerken, toplu taşıma aracına binerken maske takmak da zorunlu. Hal böyle olunca vatandaş maske sıkıntısı yaşıyor. Bu arada eczanelerden de birtakım kargaşa görüntüler geliyor. Kod numarası gelmediği halde eczaneye gidip maske almak isteyenler yığılma oluşturuyor. Hatta tartışmalar yaşanıyor. Peki maske dağıtımında geldiğimiz aşama ne? Özellikle İstanbul’da ne kadar maske dağıtıldı? Eczanelerdeki yığılma nasıl önlenecek? Bu soruları İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu’na sordum.

‘MASKE DAĞITIMI BELLİ SAATLERDE YAPILSIN’

Sarıalioğlu, bugün itibariyle İstanbul’da 8.5 milyon maskenin vatandaşa dağıtıldığını söyledi: “İstanbul’daki eczanelere 13 milyon maske ulaştırıldı. Bunun 8.5 milyonunu vatandaşa dağıttık. Tabii kod gelmeyen vatandaşlar ayrı bir yoğunluk oluşturuyor eczanelerde. Biz eczacılar olarak maske dağıtılmasında en doğru kanal eczaneler dedik ama sağlıklı yürümeyen sistem bizi de vatandaşı da sıkıntıya sokuyor. Eczanelerdeki kalabalık bulaş riskini artırıyor. Kod gönderilmesinin düzene girmesi ve maske dağıtımının belirli saat dilimlerinde yapılması gerekli. Zira biz maske dağıtımı haricinde başka bir şey, rutin işlerimizi yapamaz haldeyiz. Günlük maske ihtiyacının karşılanması için devletin bir üst fiyat belirlemesi ve o fiyattan satış yapılması gerekiyor. Bu isteklerimizi ve sahada karşılaştığımız sorunları Sağlık Bakanlığı’na ilettik.”

Aldığım bilgiye göre, eczacıların bu istekleri, bugün toplanan Bilim Kurulu’nda değerlendirilecek. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak?