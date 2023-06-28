Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Merdan Yanardağ ile ilgili açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ ile ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında "soruşturmaya konu söz ve açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunulmadığı" belirtildi

Giriş: 28.06.2023 - 01:19 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Merdan Yanardağ ile ilgili açıklama
Başsavcılık'tan Merdan Yanardağ açıklaması
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'soruşturmaya konu söz ve açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunulmadığı' açıklandı.

DHA'nın haberine göre; açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2023/137583 soruşturma numaralı dosyası üzerinden hakkında soruşturma yürütülen Merdan Yanardağ'ın, 26/06/2023 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ve 27/06/2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda müdafileri huzurunda alınan savunmalarında, "soruşturmaya konu tespiti yapılan sözlerin kendisine ait olduğunu ancak konuşmasının tamamının bir bütün olarak değerlendirmesi gerektiği ironi yapmak istediğini" beyan etmiş olup, alınan her iki ifadesi sırasında gerek kendisi gerekse müdafileri tarafından tespiti yapılan soruşturmaya konu söz ve açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunulmamıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
KKM'deki stopaj istisnasında süre uzatıldı
KKM'deki stopaj istisnasında süre uzatıldı
Otobüse çarpan otomobilde aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Otobüse çarpan otomobilde aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.