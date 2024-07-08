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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İstanbul Caz Festivali'nde bu hafta

        İstanbul Caz Festivali'nde bu hafta

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 31. İstanbul Caz Festivali ikinci haftasında, Gregory Porter, Arlo Parks ve YolanDa Brown İstanbul'un en özel mekânlarında ağırlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 00:12 Güncelleme: 08.07.2024 - 00:13
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        İstanbul Caz Festivali'nde bu hafta
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        31. İstanbul Caz Festivali, 18 Temmuz’a kadar güncel müzik ve cazın önde gelen isimlerini İstanbul’un farklı mekânlarında ağırlamaya devam ediyor. Festivale bu hafta konuk olacak isimler arasında caz dünyasının yaşayan en büyük yıldızlarından çifte Grammy’li Gregory Porter; R&B, soul ve indie’nin genç ve tutkulu şairi Arlo Parks;İngiltere’nin dünya sahnelerine kazandırdığı başarılı kadın saksofonculardan YolanDa Brown yer alıyor.

        Festivalin gelenekselleşen etkinliklerinden ücretsiz Parklarda Caz konserleri 13-14 Temmuz’da, 2024’ün Genç Caz+grupları ve Avrupa sahnelerinin sevilen gruplarından Brass Riot ile müziği şehrin parklarına taşıyor. 14 Temmuz Pazargünü festivalin en İstanbul’a özgü etkinliklerinden Caz Vapuru, İstanbullu swing topluluğu Brassist, Rus caz grubu The Big Rhythm, Lale Plak’tan Hakan Atala ile Erdal Akkaş ve Shangri La’nın DJ setleriyle Boğaz’ın sesleriyle cazı buluşturacak.

        İstanbul Caz Festivali’ndeki tüm konserlerin biletleri passo.com.tr Passo ve İKSV Passo gişesinden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası), alınabilir.

        Festivalde Bu Hafta

        İki Grammy ödüllü efsanevi caz müzisyeni uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul’da: Gregory Porter

        8 Temmuz Pazartesi, 21.00, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

        Meşhur “caz şapkasını” da yanına alıp uzun bir aradan sonra İstanbul’da yeniden müzikseverlerle bir araya gelecek olan iki Grammy sahibi Gregory Porter, RAMSEY’in sponsorluğunda 8 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda İstanbullu dinleyicilerle buluşacak ve uzun zaman hafızalardan çıkmayacak bir performansa imza atacak. Cazı büyük kalabalıklarla buluşturan efsanevi vokal, üniversiteden sonra Brooklyn’de caz kulüplerinde aşçılık yaparken sahneye çıkmaya başladı ve yazıp çekmecesine terk ettiği şarkı sözleri onu dünya sahnelerine taşıdı. Çocukluğundan bu yana beslendiği country, gospel ve blues’un yanı sıra caz, R&B ve funk arasında dolaşan ayırt edici tarzıyla dikkat çeken sanatçı, ırkçılık direnişinin simgesi Dr. Martin Luther King’i anlattığı “1960 What?” şarkısıyla hafızalara kazındı, 2014’te Liquid Spirit ile, 2017'de Take Me to the Alley ile “En İyi Caz Vokal Albümü” dalında Grammy’ye layık görüldü. BBC’nin “endişe verici biçimde az rastlanan, ender bir tür” olarak tanımladığı Porter, sıradan hayatları iyi müziğe dönüştüren ve iyileşme hikâyelerine eşlik eden sevgi ve umut dolu şarkılarıyla 31. İstanbul Caz Festivali’nde unutulmaz bir performans sergileyecek.

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        R&B, soul ve indie’nin genç ve tutkulu şairi ilk kez Türkiye’de: Arlo Parks

        9 Temmuz Salı, 21.00, Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus

        Mercury ödüllü ve Grammy adayı yetenekli sanatçı Arlo Parks, Cyberwise Siber Güvenlik AŞ’nin sponsorluğunda ilk defa İstanbul izleyicisiyle bir araya gelecek. 2021’de çıkardığı, ağırlıklı olarak R&B, soul ve indie’nin eşlik ettiği ilk albümü Collapsed in Sunbeams’ten sonra The Guardian “büyük bir yeteneğin doğuşu”nu müjdeledi ve Arlo Parks çıktığı dünya turunda Harry Styles, Lorde ve Florence + the Machine ile aynı sahneyi paylaştı. Tutkulu bir şair ve iyi bir hikâye anlatıcısı olan Parks, 2023’teki son albümü My Soft Machine ile hem alternatif pop’a kaydı hem de keder, türbülans, iyileşme ve mekânsızlıktan bahsetti. Ona kulak verirken sanki bir yandan mahremine ortak olmaktan huzursuzlanıp bir yandan da kendimize bir yoldaş bulduğumuza sevindiğimiz, şarkılarıyla bize “birden fazla hayat yaşamışız gibi” hissettiren Arlo Parks, Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus’un değerli işbirliğiyle, ilk Türkiye konserinde sevenleriyle buluşacak.

        Kendi ışığıyla parlayan İngiliz caz duayeni: YolanDa Brown

        10 Temmuz Çarşamba, 21.00, Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus

        İngiltere’nin en başarılı kadın saksofoncularından YolanDa Brown, Clifford Chance ve Çiftçi Avukatlık Ortaklığıkatkılarıyla özgür müziği ve dinmeyen enerjisiyle 31. İstanbul Caz Festivali izleyicisiyle ilk kez buluşacak. Eurythmics’ten Dave Stewart, Snarky Puppy’den Bill Laurance, Stereophonics’ten Kelly Jones ve Rick Astley gibi sanatçılarla işbirliği yapan ve The Temptations, Jools Holland’s Rhythm and Blues Orchestra ve Billy Ocean ile turneye çıkan YolanDa Brown aynı zamanda çifte MOBO ödüllü.Çağrışımlarla dolu ve köklerine selam gönderen “posh reggae”siyle izleyicisini büyülü bir gerçeklikte yolculuğa çıkaran YolanDa Brown’a eşlik etmek ve enerjik, doğaçlamaya açık özgür müziğini dinlemek için Swissôtel The Bosphorus’un eşsiz bahçesinde bir araya geliyoruz.

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        #İstanbul Caz Festivali
        #İKSV
        #Gregory Porter
        #Chris Isaak
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