Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Tuzla'dan Soçi'ye giderken İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenen 70 metre boyundaki Comoros bayraklı "İ. Şengül" isimli gemiye ivedilikle müdahale edildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Kurtarma 7 römorkörümüz eşliğinde Kumkapı demir sahasına emniyetle demirletildi." denildi.