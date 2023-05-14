İstanbul Avcılar Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber İstanbul Avcılar başta olmak üzere yurt genelinde birçok ilçeden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 İstanbul Avcılar seçim sonuçları ve canlı takip ekranı... İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 88.74 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:01 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 64.2 oldu. İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 92.779 oyla yüzde 54.49 - Recep Tayyip Erdoğan: 69.881 oyla yüzde 41.04 - Sinan Oğan: 7.135 oyla yüzde 4.19 - Muharrem İnce: 473 oyla yüzde 0.28 oy aldı.



İstanbul Avcılar 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 92.779 oyla yüzde 54.49Recep Tayyip Erdoğan: 69.881 oyla yüzde 41.04Sinan Oğan: 7.135 oyla yüzde 4.19Muharrem İnce: 473 oyla yüzde 0.28

İstanbul Avcılar Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 87.81 oranında katılımın sağlandığı ilçe genelinde, sandıklar saat 22:01 itibarıyla yüzde 40.4 oranında açıldı. 2023 İstanbul Avcılar milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 44.501 oyla yüzde 42.51 - Cumhur İttifakı: 42.647 oyla yüzde 40.73 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 9.647 oyla yüzde 9.22 - Ata İttifakı: 910 oyla yüzde 0.87 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 89 oyla yüzde 0.08 aldı. Saat 22:01 itibarıyla 2023 İstanbul Avcılar milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Millet İttifakı: 44.501 oyla yüzde 42.51Cumhur İttifakı: 42.647 oyla yüzde 40.73Emek ve Özgürlük İttifakı: 9.647 oyla yüzde 9.22Ata İttifakı: 910 oyla yüzde 0.87Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 89 oyla yüzde 0.08CHP: 35.539 oyla yüzde 33.95AK Parti: 32.662 oyla yüzde 31.20İYİ Parti: 8.962 oyla yüzde 8.56YEŞİL SOL: 8.069 oyla yüzde 7.71MHP: 6.997 oyla yüzde 6.68YENİDEN REFAH: 2.439 oyla yüzde 2.33TİP: 1.578 oyla yüzde 1.51MEMLEKET: 1.025 oyla yüzde 0.98ZP: 910 oyla yüzde 0.87BBP: 549 oyla yüzde 0.52GENÇ: 73 oyla yüzde 0.07SOL PARTI: 41 oyla yüzde 0.04MP: 40 oyla yüzde 0.04ANAP: 35 oyla yüzde 0.03TKP: 33 oyla yüzde 0.03AB: 19 oyla yüzde 0.02GBP: 16 oyla yüzde 0.02TKH: 15 oyla yüzde 0.01HKP: 12 oyla yüzde 0.01HAKPAR: 9 oyla yüzde 0.01MİLLİYOL: 9 oyla yüzde 0.01YP: 0 oyla yüzde 0.00AP: 0 oyla yüzde 0.00