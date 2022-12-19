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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hava sıcaklıkları 10-12 derece düşecek! MGM İstanbul hava durumu ile İstanbul'a kar yağacak mı?

Hava sıcaklıkları 10-12 derece düşecek! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Ocak ayına sayılı günler kala gözler İstanbul'a karın yağacağı tarihe çevrildi. Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken konuya ilişkin uzman isimlerden uyarı geldi.Kutuplardan gelen soğuk hava dalgası ile hava sıcaklıklarının 10 ila 12 derece arasında düşmesi bekleniyor. İşte, MGM İstanbul hava durumu ile İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunun yanıtı...

Giriş: 19.12.2022 - 10:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • Geçtiğimiz haftalarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Balkankar'dan gelen soğuk hava dalgası ile düşüşe geçti. Hava 18 Aralık Pazar gününden itibaren soğumaya başlarken sıcaklıklarda ciddi düşüş yaşanması bekleniyor. Kuzeyde yaşanan kuvvetli kar fırtınasının ardından Ankara'da kar beklenirken "İstanbul'a kar ne zaman yağacak, Aralık'ta kar var mı?"soruları gündeme geldi. İşte, İstanbul'a kar yağacak mı? sorusunun yanıtı ve  Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in İstanbul kar yağışı yazısı...

  • ANKARA'YA KAR BEKLENİYOR!

    Kuzeyde kuvvetli bir kar fırtınası yaşandı, Rusya beyazladı. Pazartesi gecesi Ankara’da biraz kar yağabilir. 

    İstanbul soğuk rüzgarlarını alıyor şu sıra, akşama doğru yağmur var. 

  • METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK VE KAR UYARISI

    Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 19 Aralık Cuma günü Marmara, Karadeniz, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli poyraz kendisini hissettirecek. Akşam saatlerinde İç Anadolu Bölgesi'nde de karla karışık yağmur görülecek.

  • İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI

    İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda, "Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; Marmara Denizi'nde rüzgâr yarın (bugün) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın; salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor" denildi.

  • "HAVA SICAKLIKLARI DÜŞMEYE BAŞLIYOR"

    Lodosun etkisiyle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürürken, hafta sonu da güneşli geçti. İç, kuzey ve doğuda sabah saatlerinde sis görülürken, yollar kayganlaştı.  Kutuplardan gelen soğuk hava dalgası ile 18 Aralık Pazar günü itibarıyla hava sıcaklıklarında düşüş gözlemlendi.

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