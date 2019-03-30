İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sıralaması geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değişti. Almanya, Fransa, İspanya, İtalya başta olmak üzere Avrupalı turist sayısında ciddi artış görülürken, Yunanlı turist sayısı yüzde 72 ve ABD'li turist sayısı da yüzde 36, Japon ve Güney Koreli turist sayısı da yüzde 29'un üzeerinde arttı.