29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Bu noktada İstanbul 29 Ekim etkinlikleri ve konserleri 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından etkinlik takvimi paylaşıldı. Megakentte belediyelerin düzenlediği Cumhuriyet etkinlikleri de listelendi. Peki 29 Ekim İstanbul konserleri ve etkinlikleri nerede, kimin konseri var? İşte, İstanbul 29 Ekim konser takvimi…