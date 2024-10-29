İstanbul'da ve Ankara'da bugün bu yollar trafiğe kapalı! İşte 29 Ekim İstanbul'da ve Ankara'da trafiğe kapalı olan yollar listesi
29 Ekim Salı günü İstanbul'da ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu. Ayrıca Ankara'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında yapılacak olan etkinlikler için bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Peki, 29 Ekim Salı günü bugün İstanbul'da ve Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar nereler? İşte, 29 Ekim İstanbul ve Ankara trafiğe kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar…
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İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi. Ayrıca Ankara'da da bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. İki büyükşehirde yola çıkacak olan araç sahipleri, 29 Ekim İstanbul'da ve Ankara’da trafiğe kapalı yollar listesi araştırmalarına başlandı. Peki, 29 Ekim Salı günü bugün İstanbul'da ve Ankara’da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar nereler? İşte 29 Ekim İstanbul ve Ankara trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar...
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VALİLİK AÇIKLADI
İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında Salı günü Fatih'teki Vatan Caddesi'nde "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" programı düzenlenecek.
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29 EKİM İSTANBUL KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Program dolayısıyla saat 06.00'dan program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvara çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.
Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ile Fevzipaşa Caddesi kullanılabilecek.
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29 EKİM ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında yapılacak olan etkinlikler ile ilgili olarak 29.10.2024 günü saat 06.00'dan itibaren;
Atatürk Bulvarı’nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,
İsmet İnönü Bulvarı’nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,
GMK Bulvarı’nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,
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Talatpaşa Bulvarı ve Hipodrom Caddesi’nden Cumhuriyet Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan varyantların tamamı,
Cumhuriyet Caddesi’nden Talatpaşa Bulvarı ve Hipodrom Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan varyantların tamamı,
Ziya Gökalp Caddesi’nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,
Dikmen Caddesi’nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,
İstanbul Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,
Cumhuriyet Caddesi’nin Ulus Meydanı ile Tren Garı Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,
Milli Müdafaa Caddesi’nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile GMK Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,
İstiklal Caddesi, Çankırı Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi ile Sporpark Sokak ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,
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İhtiyaç olması halinde;
Celal Bayar Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan varyantların tamamı,
Kazım Karabekir Caddesi’nin Celal Bayar Bulvarı’na bağlantı sağlayan yan varyantları ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,
Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buraya açılan yolların tamamı,
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Ayrıca saat 08.00’den itibaren;
Talatpaşa Bulvarı’nın Atatürk Bulvarı ile Hipodrom Caddesi - Tren Garı Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,
Hipodrom Caddesi’nin Talatpaşa Bulvarı - Tren Garı Kavşak ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,
Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır.