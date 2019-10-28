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İstanbul 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri! 29 Ekim kutlamalarında nerede hangi konser var?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için pek çok yerde çeşitli etkinlikler yapılacak. Etkinlikler içerisinde en çok dikkati çekenler konserler oluyor. İstanbul'da İBB tarafından pek çok noktada yapılacak çeşitli etkinliklerin programı yayınlandı. İşte İstanbul 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

28.10.2019 - 12:30 | Güncelleme: Yaşam
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. konserler, dinletiler ve havai fişek gösterileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin başında geliyor. İBB'nin yayımladığı programa göre, İstanbul'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri haberimizde... 

Üsküdar’da Cumhuriyet valsi

DJ performansı ile başlayacak Üsküdar programı İBB Kent Orkestrası’nın sahne almasıyla devam edecek. Ali Atay da Ata Türküleri ile geceye renk katacak. Başta Cumhuriyet valsi olmak üzere Moonstar Anadolu Dansları, break dans performansı, Swing İstanbul Lindy Hop dans performası gibi etkinler kutlamaları farklı bir boyuta taşıyacak.

Şemsipaşa ve Harem’deki küçük sahnelerde de İBB Mehteran Takımı, İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu, İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, İBB Oda Müziği Topluluğu, Mazlum Çimen, Atılgan Nalıncıoğlu, Sanat Deliorman, BAU Polifonik Koro ve Pınar Günay dinleyicilerle buluşacak. Havai fişek gösterisiyle gece aydınlanacak.

Havai fişek gösterileri Boğaz’ı şenlendirecek

Deniz yüzeyinde su, ışık, lazer ve pyro gösterisi ve Kız Kulesi açıklarında yapılacak havai fişek gösterisi de Cumhuriyet coşkusunu İstanbul semalarına taşıyacak. Kentin sembolü İstanbul Boğaz’ında yurttaşlar renkli görüntülere tanık olacak.

Galata Kulesi ise 28 Ekim’de olduğu gibi 29 Ekim’de de Türk Bayrağı’na bürünecek ve anıtsal bir yapı olarak kutlamalara ayrı bir renk katacak.

Adalar’dan Eyüpsultan’a herkes bu coşkuyu hissedecek

Bu yıl ilk defa Adalar’dan Eyüpsultan’a ilçelere yayılan konserlerle cumhuriyet coşkusu 16 milyon yurttaş tarafından hissedilebilecek. Adalar’da kutlamaların adresi, Golden Horn Brass nefesli beşlisi konseri eşliğinde Büyükada Sahili olacak.

Ayrıca Tuzla’da Gece Yolcuları, Ümraniye Meydanı’nda Fettah Can, Sancaktepe’de Elif Buse Doğan, Güngören’de Resul Dindar, Çatalca’da Gökçe, Eyüpsultan’da Ferhat Göçer, Bakırköy’de ise Balık Ayhan, Fasa Fisa Orkestrası ve Dans Ekibi sahne alacak.

 

Şehir Hatları'nda ek seferler devam ediyor

İBB İştiraki Şehir Hatları AŞ de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim günü de ek vapur seferleri gerçekleştirmeye devam edecek.  Ek sefer tarifesi şöyle olacak:

Üsküdar- Eminönü hattı

Üsküdar kalkışlar; 22:30- 23:00- 23:30- 24:00

Eminönü kalışlar;  23:00- 23:30- 24:00 

ÜSKÜDAR SAHİLİ CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ 

Ana Sahne– Kız Kulesi karşısı:

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 19.00 – 23.00

Sunucu: Ersin UMULU – Defne GÜRMEN 

Program Akışı 

19.00     Sunucular ile Açılış

 19.10     DJ Performansı

 20.00     İBB Kent Orkestrası Konseri 

20.45     İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem İmamoğlu’nun konuşması 

21.00     Deniz Yüzeyinde Su, Işık, Lazer ve Pyro Gösterisi 

21.10     Havai Fişek Gösterisi

(Kız Kulesi Açıklarında Deniz Yüzeyinden Teknelerle) 

21.20     Moonstar Anadolu Dansları ve Break Dans Performansı

21.35     Ali Altay – Ata Türküleri 

22.20     Swing İstanbul Lindy Hop Dans Performansı 

22.35     Cumhuriyet Valsi    

23.00     Sunucular ile Kapanış 

ŞEMSİPAŞA KÜÇÜK SAHNE

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 19.00 – 23.00 

Program Akışı: 

19.00     İBB Mehteran Takımı

21.10     Havai Fişek Gösterisi

21.20     İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu Dinletisi

23.00     Kapanış 

ŞEMSİPAŞA MİNİ SAHNE 1 

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 19.00 – 23.00 

Program Akışı: 

19.00     İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu Dinletisi

21.10     Havai Fişek Gösterisi

21.20     İBB Türk Halk Müziği Topluluğu Dinletisi

23.00     Kapanış 

ŞEMSİPAŞA MİNİ SAHNE 2 

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 19.00 – 23.00 

Program Akışı: 

19.00     İBB Türk Halk Müziği Topluluğu Dinletisi

21.10     Havai Fişek Gösterisi

21.20     İBB Oda Müziği Dinletisi (Arp-Flüt)

23.00     Kapanış 

HAREM KÜÇÜK SAHNE 

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 19.00 – 23.00 

Program Akışı: 

19.00     İBB Mehteran Takımı

21.10     Havai Fişek Gösterisi

21.20     Mazlum Çimen

23.00   Kapanış 

HAREM MİNİ SAHNE 1   

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 19.00 – 23.00 

Program Akışı: 

19.00     Atılgan Nalıncıoğlu

21.10     Havai Fişek Gösterisi

21.20     Sanat Deliorman

23.00     Kapanış 

HAREM MİNİ SAHNE 2   

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 19.00 – 23.00 

Program Akışı: 

19.00     BAU Polifonik Koro

21.10     Havai Fişek Gösterisi

21.20   Pınar Günay

23.00     Kapanış

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI BÜYÜKADA ETKİNLİKLERİ 

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 17.30

Yer: Büyükada Sahil Meydanı 

Program Akışı: 

17.30     Sunucu ile açılış

17.35     Golden Horn Brass 

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI BAKIRKÖY ETKİNLİKLERİ 

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 15.00 

Yer: Yeşilköy Marina 

Program Akışı 

15.00     Sunucu ile açılış

15.05     Balık Ayhan / Fasa Fisa Orkestrası 

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI ÇATALCA ETKİNLİKLERİ 

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 19.00 – 22.00 

Yer: Çatalca Cumhuriyet Meydanı 

Program Akışı

20.00     Sunucu ile açılış

20.05     DJ Performansı

21.00     Gökçe Konseri

23.00     Kapanış 

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI EYÜPSULTAN ETKİNLİKLERİ 

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 20.00 – 22.00

Yer: Alibeyköy Osmanlı Parkı 

Program Akışı 

19.00     Sunucu ile açılış

19.05     DJ Performansı

20:00     Ferhat Göçer Konseri

22.00     Kapanış

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI GÜNGÖREN ETKİNLİKLERİ 

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 19.00 – 22.00

Yer: Haznedar 15 Temmuz Parkı 

Program Akışı 

19.00     Sunucu ile açılış

19.05     DJ Performansı

20.00     Resul Dindar Konseri

22.00     Kapanış 

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI TUZLA ETKİNLİKLERİ 

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 20.00 – 22.00

Yer: Tuzla Sahil Tören Alanı 

Program Akışı 

19.00     Sunucu ile açılış

19.05     DJ Performansı

20:00     Gece Yolcuları Konseri

22.00     Kapanış 

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI ÜMRANİYE ETKİNLİKLERİ 

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 19.00 – 22.00 

Yer: Alemdağ Caddesi Çarşı Mevkii 

Program Akışı 

19.00     Sunucu ile açılış

19.05     DJ Performansı

20.00     Fettah Can Konseri

22.00     Kapanış 

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI SANCAKTEPE ETKİNLİKLERİ 

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 19.00 – 22.00

Yer: Sarıgazi Demokrasi Caddesi 

Program Akışı 

19.00     Sunucu ile açılış

19.05     DJ Performansı

20.00     Elif Buse Doğan Konseri

22.00     Kapanış

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