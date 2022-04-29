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İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? bakan Vedat Bilginden işsizlik maaşı açıklaması

İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? Vedat Bilgin'den işsizlik maaşı açıklaması

İşsizlik maaşının bayramdan önce yatıp yatmayacağı araştırılıyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla tatil öncesi nakde ihtiyacı olan vatandaşlar İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? Sorusuna yanıt arıyorlar. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin'den açıklama geldi. İşte Mayıs ayı işsizlik maaşı ödeme tarihleri

29.04.2022 - 11:48 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Sorusu araştırılırken konuya ilişkin açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Her ayın 5'inde yatan işsizlik maaşının Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatıp yatmayacağı merak ediliyor. İşte işszilik maaşı ödeme tarihleri...

  • İŞSİZLİK MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? 

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı Nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

  • “5 Mayıs 2022 tarihinde yapılması gereken Nisan ayına ilişkin ödemeler, Ramazan Bayramı nedeniyle erkene alınarak 29 Nisan tarihinde yapılacaktır.”

    Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Bilgin, “İşsizlik sigortası ödemelerini Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

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