İsrailli esirlerin yakınları Tel Aviv'de toplandı
İsrailli esirlerin yakınları aylardır her Cumartesi akşamı İsrail Başbakanı Netanyahu ve hükümetini istifaya çağırarak, Gazze'de Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin kurtarılması için daha çok çaba göstermesini istiyordu. Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından Tel Aviv'de çok sayıda kişi Hamas'ın elindeki esirlerin bir an önce evlerine dönmesi talebiyle bir araya geldi
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İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmasının ardından İsrailli esirlerin yakınları Tel Aviv'de toplandı.
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Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları ve onlara destek veren kişiler, Hamas'ın elindeki esirlerin bir an önce evlerine dönmesini talep etti.
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Çok sayıda kişi Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önünde İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ve hükümet karşıtı gösterisi düzenledi.
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Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya önümüzdeki pazar günü başlanacağını duyurmuştu.
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Diğer yandan İsrailli esirlerin yakınları aylardır her hafta sonu Netanyahu hükümetine Gazze'de ateşkes sağlanması ve hükümetin istifa etmesi yönünde talepte bulundukları gösteriler düzenliyordu.
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*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.