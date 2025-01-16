Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrailli esirlerin yakınları Tel Aviv'de toplandı | Dış Haberler

        İsrailli esirlerin yakınları Tel Aviv'de toplandı

        İsrailli esirlerin yakınları aylardır her Cumartesi akşamı İsrail Başbakanı Netanyahu ve hükümetini istifaya çağırarak, Gazze'de Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin kurtarılması için daha çok çaba göstermesini istiyordu. Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından Tel Aviv'de çok sayıda kişi Hamas'ın elindeki esirlerin bir an önce evlerine dönmesi talebiyle bir araya geldi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 08:37 Güncelleme: 16.01.2025 - 08:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmasının ardından İsrailli esirlerin yakınları Tel Aviv'de toplandı.

        • 2

          Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları ve onlara destek veren kişiler, Hamas'ın elindeki esirlerin bir an önce evlerine dönmesini talep etti.

        • 3

          Çok sayıda kişi Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önünde İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ve hükümet karşıtı gösterisi düzenledi.

        • 4

          Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya önümüzdeki pazar günü başlanacağını duyurmuştu.

        • 5

          Diğer yandan İsrailli esirlerin yakınları aylardır her hafta sonu Netanyahu hükümetine Gazze'de ateşkes sağlanması ve hükümetin istifa etmesi yönünde talepte bulundukları gösteriler düzenliyordu.

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9

        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Haberi Görüntüle
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Biden'a Trump sorusu: "Bu bir şaka mı?"
        Biden'a Trump sorusu: "Bu bir şaka mı?"
        Sıcaklık daha da düşecek! 5 bölgede yağış var!
        Sıcaklık daha da düşecek! 5 bölgede yağış var!
        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        TikTok ABD'deki faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor
        TikTok ABD'deki faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor
        İsrail sınırını geçmeye çalışan 3 Türk'ten haber alınamıyor
        İsrail sınırını geçmeye çalışan 3 Türk'ten haber alınamıyor
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Kumpir can aldı! İş yeri sahibi tutuklandı
        Kumpir can aldı! İş yeri sahibi tutuklandı
        Yüksel Güran için tahliye talebi
        Yüksel Güran için tahliye talebi
        Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi
        Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        "Dualarım seninle"
        "Dualarım seninle"
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Habertürk Anasayfa