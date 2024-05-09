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        Haberler Dünya İsrailli aşırılıkçılar, UNRWA Genel Merkezi'nin çevresini ateşe verdi

        İsrailli aşırılıkçılar, UNRWA Genel Merkezi'nin çevresini ateşe verdi

        Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrailli aşırılıkçıların Doğu Kudüs'teki genel merkezin önünde iki aydır protesto gösterisi düzenlediğini söyledi. Lazzarini, aşırılıkçıların genel merkezinin çevresini akşam saatlerinde iki kez ateşe verdiğini de duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 23:25 Güncelleme: 09.05.2024 - 23:25
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        İsrailli aşırılıkçılar, UNRWA çevresini ateşe verdi
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        Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrailli aşırılık yanlılarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan UNRWA Genel Merkezi'nin çevresini iki kez ateşe verdiğini açıkladı.

        Lazzarini, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, olayın akşam saatlerinde meydana geldiğini bildirdi.

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        İsrailli aşırılık yanlılarının işgal altındaki Doğu Kudüs'teki UNRWA genel merkezinin çevresini iki kez ateşe verdiğini ve bu esnada UNRWA ve diğer BM kuruluşlarının personelinin tesiste olduğunu belirtti.

        Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangının açık alanlarda hasara yol açtığını söyleyen Lazzarini, UNRWA Genel Merkezi'nin arazisinde, Ajansın araç filosu için bir benzin ve dizel istasyonu bulunduğunu ifade etti.

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        YANGIN UNRWA PERSONELİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

        Lazzarini, İsrail itfaiye ekipleri ve polisinin gelmesinin zaman alması üzerine ise yangının personelin çabalarıyla söndürüldüğünü aktardı.

        Paylaştığı videoda binanın dışında silahlı kişilerin eşlik ettiği kalabalığın "Birleşmiş Milletler'i yakın" sloganları attığı görülürken, Lazzarini, "Bu şok edici bir gelişme. BM personelinin hayatı bir kez daha ciddi risk altında. Bir haftadan kısa süre içinde yaşanan bu ikinci korkunç olay nedeniyle gerekli güvenlik sağlanana kadar yerleşkemizi kapatma kararı aldım." dedi.

        Lazzarini, son iki aydır İsrailli aşırılık yanlıları, Kudüs Belediyesi'nin seçilmiş bir üyesinin çağrısıyla, UNRWA yerleşkesinin önünde protesto gösterileri düzenlediğini söyleyerek, BM personelinin tacize ve korkutmaya maruz kaldığını söyledi.

        İsrailli aşırılık yanlılarının birçok kez BM personelini silahla tehdit ettiğini ve faillerden hesap sorulması gerektiğini belirten Lazzarini, "Birleşmiş Milletler personelinin ve tesislerinin her zaman korunmasını sağlamak, işgalci bir güç olarak İsrail Devleti'nin sorumluluğundadır." dedi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
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