Netanyahu'dan ABD'ye dolaylı cevap: Gerekirse tırnaklarımızla mücadele edeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü bir mesajda İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği 1948'e oranla daha güçlü olduğunu söyledi.

ABD'nin silah sevkiyatını durdurmasına dolaylı cevap veren Netanyahu, "Yalnız durmamız gerekiyorsa yalnız duracağız. Daha önce de söylediğim gibi gerekirse tırnaklarımızla mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Amerikan medyasında yer alan, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

REKLAM

ABD basınından Netanyahu hakkında çarpıcı iddia Haberi Görüntüle

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da CNN'e verdiği röportajda, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." ifadelerini kullanmıştı.

WOOD: BAŞKA YOLLAR VAR

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood ise bugün AA muhabirinin, "ABD Başkanı Joe Biden, Refah konusunda İsrail'in henüz 'kırmızı çizgiyi' geçmediğini söyledi. Silah sevkiyatını Refah'a yönelik büyük bir saldırı olursa durduracağını kaydetti. İsrail, halihazırda Refah'a saldırıyor. 100 bin kişi yerinden edildi. ABD yönetimi için büyük saldırı tanımı nedir? İsrail'e sevkiyatı durdurmak için ABD'nin ne görmesi gerekir?" sorularını yanıtladı.