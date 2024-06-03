İsrailli aşırı sağcı Bakan tehdidini yineledi: "Ateşkes teklifi uygulanırsa hükümetten ayrılırız"

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifinin “tehlikeli” olduğunu savunarak, teklifin uygulanması halinde hükümetten çekilecekleri tehdidini tekrar etti.

Smotrich, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes teklifine ilişkin İsrail Meclisi önünde açıklamada bulundu.

Biden’ın ateşkes teklifinin "tehlikeli" olduğunu ileri süren Smotrich, teklifin “Savaş Kabinesi tarafından yetkisiz bir şekilde verildiği, İsrail hükümeti ve devleti için bağlayıcı olmadığını” öne sürdü.

Smotrich, hükümetinin teklifi kabul etmesi halinde “bunun bir parçası olmayacakları ve başarısız (Netanyahu hükümeti) liderliği yenisiyle değiştirmek için çalışacaklarını” söyledi.

REKLAM

Maliye Bakanı Smotrich, 1 Haziran’da yaptığı açıklamada, "Şimdi Başbakan (Netanyahu) ile konuştum ve ona, Hamas'ı yok etmeden ve tüm esirleri geri getirmeden savaşı sonlandıracak bir hükümetin parçası olmayacağımı açıkça ifade ettim." demişti.

Biden, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.