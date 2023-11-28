İsrail Savunma Bakanı: İnsani aradan sonra Gazze'ye saldırılar daha şiddetli olacak
İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlük insani ara verilmişti, dün akşam saatlerinde Katar'ın da arabuluculuğuyla insani aranın 2 gün daha uzatılmasına karar verildi. İsrail Savunma Bakanı Gallant ise "insani aranın" sona ermesinin ardından Gazze'ye saldırıların daha şiddetli olacağını söyledi
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İsrail ile Hamas'ın 4 günlük "insani ara" kararı iki tarafından da esirleri serbest bırakmaya başlamasıyla dün 2 gün daha uzatıldı.
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İsrail, "insani aranın" uzatılmasına ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı. Ancak bir önceki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bıraktığı her 10 esir başına "insani aranın" 1 gün uzatılabileceğini söylemişti.
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İSRAİL: GAZZE'YE DAHA ŞİDDETLİ SALDIRI OLACAK
Diğer yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, çatışmalara verilen "insani aranın" sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne saldırılarının "daha şiddetli ve tüm bölge boyunca" olacağını söyledi.
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Haaretz gazetesinin haberine göre, Gallant, İsrail ordusunun bir kısmını işgal ettiği, ablukayı sıkılaştırdığı ve saldırılarıyla yıkımı artırdığı Gazze Şeridi'ndeki askerleri ziyaret etti.
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Çatışmalara verilen "insani ara" sonrasındaki planlarına değinen Gallant, "Saldırılar daha şiddetli olacak ve tüm Gazze Şeridi'nde gerçekleşecek." dedi. Gallant, askerlere güvenlik mekanizması ve hükümetin arkalarında durduğu mesajını vererek, "İşimiz bitene kadar durmayacağız." ifadesini kullandı.
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İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den itibaren bölgenin nüfus yoğunluğu en yüksek kuzeyi ve Gazze şehir merkezindeki Filistinlileri güneye göç etmeye zorlamıştı.
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Birleşmiş Milletlere göre Gazze içinde yaklaşık 1,7 milyon Filistinli İsrail'in saldırıları karşısında yerlerinden edilmiş durumda ve büyük çoğunluğu da Gazze'nin güneyinde kalıyor.
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İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.
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GAZZE'DE CAN KAYBI 15 BİNİ AŞTI
Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.
İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.