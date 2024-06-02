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        Haberler Dünya İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz: Kabinenin onayladığı anlaşmayı desteklemede kararlıyız | Dış Haberler

        İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz: Kabinenin onayladığı anlaşmayı desteklemede kararlıyız

        İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, hükümetin müzakere heyetince hazırlanan ve kabine tarafından onaylanan esir takası anlaşmasının genel hatlarını desteklemeye devam etmeye kararlı olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 00:17 Güncelleme: 02.06.2024 - 00:17
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        Gantz: Kabinenin onayladığı anlaşmayı desteklemede kararlıyız
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        Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Gantz, "(İsrail) müzakere heyeti tarafından hazırlanan ve Savaş Kabinesi tarafından oybirliğiyle onaylanan esirlerin serbest bırakılması anlaşmasının genel hatlarını desteklemeye devam etmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

        Mevcut gelişmelerin ışığında, Savaş Kabinesi'nin, ilerlemek için gerekli adımları formüle etmek üzere müzakere ekibiyle mümkün olan en kısa sürede bir araya gelmesi gerektiğini ifade eden Gantz, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "ABD, savaşın başlangıcından bu yana her zaman İsrail'in güvenliğine ve esirlerin geri dönüşüne olan bağlılığını özel bir şekilde göstermiştir ve biz Başkan Biden'a ve tüm Amerikalı dostlarımıza desteklerinden dolayı tam bir minnettarlık duyuyoruz."

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