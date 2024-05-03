İsrail saldırıları gölgesinde Kudüs'te Kutsal Cuma

Muslih, "Bu, uzaklara ve yakınlara; Birleşmiş Milletler'e (BM) ve BM Güvenlik Konseyi'ne; dünyanın özgür insanlarına, biz Hıristiyanlar olarak Gazze ile dayanışma içinde olduğumuza dair bir mesajdır. Çünkü yaşananlar normal değildir. Bu suçlar işleniyor ve ne yazık ki dünya sessiz kalıyor, hiçbir şey yapmıyor." dedi.