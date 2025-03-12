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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Marmara ve Ege için lodos uyarısı! 12 Mart Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Marmara ve Ege için lodos uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli lodos etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürecek. İç bölgelerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 07:30 Güncelleme: 12.03.2025 - 07:30
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        Marmara ve Ege için lodos uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 22°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 23°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 24°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 21°

        Trabzon

        Güneşli 21°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 20°

        Adana

        Güneşli 26°

        Diyarbakır

        Güneşli 22°

        Gaziantep

        Güneşli 23°

        Ağrı

        Güneşli

        Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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