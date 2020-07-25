İsrail ordusu, Suriye'deki Beşar Esad rejimine ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den İsrail tarafına bugün atılan bir mühimmat nedeniyle Suriye'nin güneyinde Esad rejimi ordusuna ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Bu sabahki saldırıdan Esad rejiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, İsrail'in egemenliğine yönelik her türlü ihlale karşılık verileceği ifade edildi.

Öte yandan Esad rejiminin El-Ahbar televizyonu bölgedeki muhabirine dayandırdığı haberinde, Kuneytra ilinin kuzey kırsalındaki Hadar beldesi yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

İsrail ordusu, bu sabah Suriye'nin İsrail sınırında patlama meydana geldiğini açıklamıştı.

Patlama nedeniyle sınırın İsrail tarafında sivil bir ev ve aracın zarar gördüğü aktarılmıştı.