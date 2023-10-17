İsrail ordusu: Lübnan topraklarından İsrail tarafına yeni saldırı düzenlendi

Yerel basın Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda 3 İsraillinin yaralandığını aktarmıştı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Metula'ya düzenlenen saldırıda bir askerin orta derecede, bir asker ile bir sivilin de hafif şekilde yaralandığını duyurdu.