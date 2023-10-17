İsrail-Gazze sınırındaki askeri hareketlilik devam ediyor
İsrail-Hamas çatışmaları 11 gündür devam ederken, gözler İsrail-Gazze sınırında. İsrail'in kara harekatı operasyonu sürerken, İsrail-Gazze sınırındaki askeri hareketlilik devam ediyor
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İsrail-Hamas çatışmaları 11. gününde devam ederken, dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında.
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İsrail ordusunun günlerdir kara operasyonu hazırlıklarını sürdürürken, operasyonun başlayıp başlamayacağı belirsizliğini koruyor.
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Ancak İsrail askerlerinin, İsrail-Gazze sınırında askeri hareketliliği devam ediyor.
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İsrail-Gazze sınırındaki Aşkelon ve Sderot kentinde askeri hareketliliğin sürdüğü gözlemlendi.
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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.