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        Haberler Dünya İsrail ordusu: Lübnan'dan İsrail'e bir dizi roket fırlatıldı

        İsrail ordusu: Lübnan'dan İsrail'e bir dizi roket fırlatıldı

        İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine bir dizi roket fırlatıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 20:24 Güncelleme: 28.12.2023 - 20:24
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        Hizbullah'tan İsrail'e roketli saldırı
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        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine bir dizi roket fırlatıldığı, saldırılarda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

        Açıklamada ayrıca Lübnan topraklarındaki birçok bölgeye gece ve sabah saatlerinde saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

        İsrail'in "Kanal 12" televizyonu da ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini bildirdi.

        İsrail ordu radyosu ise son 24 saatte Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine gönderilen ikinci insansız hava aracının imha edildiğini belirtti.

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