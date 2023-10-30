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        Haberler Dünya İsrail ordusu, Hamas'ın elindeki esir sayısını güncelledi

        İsrail ordusu, Hamas'ın elindeki esir sayısını 239 olarak güncelledi

        İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın elindeki esir sayısının 239 olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 01:45 Güncelleme: 30.10.2023 - 01:45
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        İsrail ordusu, Hamas'ın elindeki esir sayısını güncelledi
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        İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın elindeki esirlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Gazze'de "alıkonulan" 239 kişinin bulunduğunu ve ailelerine bilgi verdiklerini kaydeden Hagari, bunlar arasında yabancı işçilerin de olduğunu belirtti.

        Hagari, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ı da takibe aldıklarını ve buluncaya kadar da takibe devam edeceklerini aktardı.

        Gazze'ye yönelik kara harekatına da değinen Hagari, "Kara operasyonunu tedrici olarak genişletiyoruz. Askerlerimizin hayatını garanti altını almak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Hagari, İsrail ordusunun, dün Gazze'nin kuzeyindeki operasyonlarda Hamas'ın taktik düzeyindeki komutanları da dahil olmak üzere onlarca silahlı unsurunun öldürüldüğünü ifade etti.

        İsrail daha önce, Gazze Şeridi yakınlarında aralarında asker ve polisin de olduğu 230'dan fazla kişinin Hamas'ın elinde olduğunu belirtmişti.

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