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        Haberler Dünya İsrail ordusu: Gazze'de 4 kilometre uzunluğunda tünel bulundu - Dünya haberleri

        İsrail ordusu: Gazze'de 4 kilometre uzunluğunda tünel bulundu

        İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 4 kilometre uzunluğunda tünel bulduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 21:19 Güncelleme: 17.12.2023 - 21:19
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        "Gazze'de 4 kilometre uzunluğunda tünel bulundu"
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        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunduğu öne sürülen tünelin, 4 kilometreden daha uzun olduğu ve en derin noktasının 50 metreye ulaştığı kaydedildi.

        Girişlerinden biri, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'nın 400 metre yakınında olan tünelin, kendi içerisinde birçok kol ve karmaşık ağdan oluştuğuna işaret edildi.

        Açıklamada, atık su gideri, elektrik ve iletişim hatlarıyla donatıldığı ileri sürülen tünelde, "Hamas'a ait çok sayıda savaş malzemesi bulunduğu" iddia edildi.

        Söz konusu tünelden İsrail askerlerine saldırılar düzenlendiği ifade edilen açıklamada, tünelin İsrail'e kadar uzanmadığı belirtildi.

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        Konuyla ilgili Hamas'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

        İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

        İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 122'ye karadan işgal sürecinde olmak üzere 454 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

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        Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 297 Filistinli hayatını kaybetti.

        Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #gazze
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