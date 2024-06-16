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        Haberler Dünya İsrail mülteci kampına saldırdı: 9 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail mülteci kampına saldırdı: 9 Filistinli öldü

        İsrail, Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre saldırılarda 6'sı çocuk 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyi ile kuzeyine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin daha öldüğü bildirildi. İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyinde bir askerinin öldüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 22:07 Güncelleme: 17.06.2024 - 00:09
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        İsrail saldırısında 9 Filistinli öldü
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        İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

        Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda El-Hatip ve En-Neccar ailelerinin evini bombaladı.

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        Saldırılarda 6'sı çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        3 FİLİSTİNLİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

        İsrail uçakları, Gazze'nin güneyinde Refah ve Han Yunus ile kuzeyde Beyt Hanun ve Gazze kentlerine saldırılar düzenledi.

        Gazze'deki Sivil Savunma Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ne bağlı Bi'r Kanada bölgesine düzenlenen saldırıda 2 Filistinlinin öldüğü kaydedildi.

        Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, güneydeki Han Yunus kentinin güneydoğusundaki Es-Selam Mahallesi'nde ise tarım arazilerini hedef aldı. Saldırıya ilişkin ölü yaralı bilgisi verilmedi.

        Refah'ın orta kesimindeki BAE sahra hastanesi yakınlarındaki bir eve ve Es-Suudi Mahallesi'nde çok sayıda eve saldırı düzenlendi.

        Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı bir okula insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesi'nin doğusundaki bölgelere topçu ateşiyle düzenlenen saldırılarda evlerde yangın çıkarken, kentin farklı noktalarına yönelik İHA saldırılarında ise 3 Filistinli yaralandı.

        İSRAİLLİ ASKER ÖLDÜ

        İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda Nahal Tugayı'ndan 22 yaşındaki Çavuş Tzur Abraham'ın yaşamını yitirdiği ifade edildi.

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        Böylelikle, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrailli asker sayısı 311'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 662'ye yükseldi.

        Saldırılarda ayrıca 1940'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 3 bin 841 İsrail askeri de yaralandı.

        İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

        İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 337 Filistinli öldürüldü, 85 bin 299 kişi yaralandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #Filistin
        #israil
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