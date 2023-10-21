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        Haberler Gündem İsrail Konsolosluğu önüne oyuncak bıraktılar

        İsrail Konsolosluğu önüne oyuncak bıraktılar

        İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, konsolosluğun önüne oyuncak bırakarak İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 19:57 Güncelleme: 21.10.2023 - 19:57
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        İsrail'e oyuncaklı protesto
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        İsrail'in Gazze'deki saldırıları Yeryüzü Çocukları Derneği tarafından protesto edildi. İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan eylemciler, çocuk ölümlerine dikkat çekmek için konsolosluk önüne oyuncak bıraktı.

        Yeryüzü Çocukları Derneği, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Babtist Hastanesi'ni hedef almasını ve yaşanan ölümleri Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti. Saat 17.00'da konsolosluk önünde toplanan eylemciler açtıkları dövizlerle çocuk ölümlerini protesto ederek oyuncak bıraktı. İki kişi ise tabut içinde oyuncak getirdi.

        "HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYORUZ"

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Yeryüzü Çocukları Derneği Başkanı Sümeyye Altun, "Bugün buraya çocuklar için çalışan STK'lar olarak, İşgalci İsrail'in Gazze'de katlettiği ve katletmeye devam ettiği çocukların sesi olmak için toplandık. Ve tüm dünyaya şunu haykırıyoruz: bu oyuncaklar İsrail'in katlettiği her bir çocukla beraber kana bulanıyor. Bizler artık çocukların kanlı parçalanmış bedenlerini değil, güven içinde evlerinde oyuncaklarıyla oynarken görmek istiyoruz. Bunun için herkesi İsrail'in işlediği bu soykırımı durdurmak ve yaptırımların uygulanması için harekete geçmeye davet ediyoruz" dedi.

        "7 EKİMDEN BU YANA BİN 524 ÇOCUK KATLEDİLDİ"

        Sümeyye Altun, "İsrail 7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözü önünde bin 524 çocuğu katletti. Bunlar sayı değil birilerinin evladı, kardeşi, arkadaşı. Bizler evlatlarımızın saçının bir teline zarar gelse dünyayı ayağa kaldırırız değil mi? Gazze'de öldürülen binlerce çocuk da birilerinin evladı. Onlar için dünyayı ayağa kaldırma vakti gelmedi mi? İsrail'in uyguladığı bu soykırıma karşı sessiz kalan veya kınamaktan öteye geçemeyen dünya liderlerine sesleniyorum, İsrail her 5 dakikada bir 1 kişiyi ve her saatte 3 çocuğu öldürmeye devam ediyor. Harekete geçmek için Gazze'deki bütün insanların yok olmasını mı bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

        Yapılan konuşmaların ardından çocuk ölümlerine dikkat çekmek için konsolosluk önüne oyuncak bırakıldı. İki kişi ise tabut şeklinde kutu ile oyuncak getirdi. Bırakılan oyuncakların deprem bölgesindeki çocuklara gönderileceği öğrenildi.

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        #yeryüzü çocukları
        #haberler
        #İsrail Başkonsolosluğu
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