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        Haberler Dünya İsrail'in hastane saldırısının acı manzarası ortaya çıktı! - Son dakika haberler

        İsrail'in vurduğu hastanede acı manzara gün ağarınca ortaya çıktı

        İsrail'in saldırı düzenlediği Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi sabah görüntülendi. 500 kişinin hayatını kaybettiği felaketin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 11:39 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:05
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        Acı manzara gün ağarınca ortaya çıktı
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        İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.

        Saldırının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas, 3 günlük yas ilan etmişti.

        Saldırının ardından İsrail Ordusu Hamas'ı suçlamış "Salı günü doğrudan Gazze'deki hastaneye saldırı olmadı. Hastane çevresindeki binalarda hava saldırısıyla uyumlu krater göremedik" demişti.

        FELAKETİN BOYUTU SABAH GÖRÜNTÜLENDİ

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        Saldırının ardından hastanedeki felaketin boyutu sabah görüntülendi.

        Hastanedeki saldırının gerçekleştiği noktanın küle döndüğü, bazı alanlarda hala dumanların çıktığı görüldü.

        Cenazelerin bir kısmı kaldırılırken, bir kısmının üzerinde örtülerle durmaya devam ettiği belirtildi. Filistin'deki sağlıkçılar ekipman yetersizliğinin olduğunu ve dondurma araçlarının morga dönüştürüldüğünü açıklamıştı.

        Sağlıkçılar acil ekipman isterken, İsrail'in sınırdan gıda ve ilk yardım ekipmanlarının gönderilmesini engellemesi nedeniyle sivillere müdahale zor şartlar altında gerçekleşiyor.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
        #dünya
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