İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Cenazelerin bir kısmı kaldırılırken, bir kısmının üzerinde örtülerle durmaya devam ettiği belirtildi. Filistin'deki sağlıkçılar ekipman yetersizliğinin olduğunu ve dondurma araçlarının morga dönüştürüldüğünü açıklamıştı.

Sağlıkçılar acil ekipman isterken, İsrail'in sınırdan gıda ve ilk yardım ekipmanlarının gönderilmesini engellemesi nedeniyle sivillere müdahale zor şartlar altında gerçekleşiyor.