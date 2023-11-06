İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 10 bini geçtiği belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırıları sonucu oluşan can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'i kadın olmak üzere 10 bin 22'ye çıktığını ifade etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ayrıca "İsrail ordusu, Nasr Çocuk Hastanesi, Rantisi Hastanesi, Ruh Sağlığı Hastanesi ve Göz Hastanesini hedef aldı" açıklamasında bulundu.

Filistinli yetkili, "İşgalciler, halkı aç bırakmak için fırınları, tüm su ve güneş enerjisi kaynaklarını kasten bombalıyor. İlerleyen saatler işgalin işlediği suçların boyutlarını ortaya çıkaracak." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail'in bombardımanı, Gazze Şeridi'ndeki tek psikiyatri hastanesinin yanı sıra göz hastanesinde büyük ve geniş çaplı yıkıma yol açtı." dedi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 155 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 61 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.