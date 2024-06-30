Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkes teklifini desteklediğini savundu | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkes teklifini desteklediğini savundu

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alan saldırılarına devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı 3 aşamalı ateşkes teklifini de desteklediklerini savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 16:49 Güncelleme: 30.06.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu ateşkes teklifini desteklediğini savundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu haftalık kabine toplantısı öncesi İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

        İsrail’in Gazze’de ateşkes teklifini desteklediğini ileri süren Netanyahu, "esirlerin serbest bırakılmasının önündeki tek engelin Hamas olduğunu" iddia etti.

        Netanyahu, Gazze’de büyük bir yıkıma yol açan saldırıların "hedeflerine ulaşana kadar" sonlandırılmayacağını belirtti.

        İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna 23 Haziran'da verdiği röportajda, Gazze’deki saldırıları tamamen durdurmayacaklarına işaret ederek, "Kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım." demişti.

        - İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

        REKLAM

        Hamas Hareketi 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

        ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

        Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

        Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #gazze
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üç ilde orman yangını
        Üç ilde orman yangını
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        İstanbul'da beton mikseri faciası: Gelin arabasının üzerine devrildi, altında kalan çocuk öldü
        İstanbul'da beton mikseri faciası: Gelin arabasının üzerine devrildi, altında kalan çocuk öldü
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Pakistan'da son 10 yılın en şiddetli sıcak hava dalgası
        Pakistan'da son 10 yılın en şiddetli sıcak hava dalgası
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        Tartışma yaratacak açıklama
        Tartışma yaratacak açıklama
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Habertürk Anasayfa