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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze çevresindeki askeri hareketliliği devam ediyor

        İsrail'in Gazze çevresindeki askeri hareketliliği devam ediyor

        İsrail'e ait çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri iş makinelerinin Gazze Şeridi'nin orta bölümünden ayrıldığı görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 20:56 Güncelleme: 17.04.2024 - 20:56
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          İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları altı aydan uzun süredir aralıksız devam ediyor.

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          İsrail ordusuna ait onlarca tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri iş makinesi, Gazze Şeridi'nin orta bölümünden çıktı.

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          Gazze Şeridi çevresinde İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) uçuş yaptığı görüldü.

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          Gazze Şeridi'nden aralıklarla güçlü patlama sesleri gelmeye devam etti. İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Gazze Şeridi'ne havan atışlarına devam ettiği dikkati çekti.

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          İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 899 Filistinli öldürüldü, 76 bin 664 kişi yaralandı.

          Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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