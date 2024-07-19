İsrail'in başkenti Tel Aviv'e İHA saldırısı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında insansız hava aracı (İHA) nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği ve dört kişinin de yaralandığı bildirildi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Yemen'deki Husiler Tel Aviv'e drone saldırısını düzenlediklerini açıkladı. Yemen'deki Husilerin Ordu Sözcüsü, Tel Aviv'e drone saldırısını düzenlediklerini söyledi. Sözcü, Filistin ile dayanışma içinde olduklarını ve İsrail'i hedef almaya devam edeceklerini dile getirdi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde ABD Büyükelçiliğine yakın noktada gece saatlerinde güçlü bir patlama oldu.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında İsrail'e doğu insansız hava aracı ve füzelerle misilleme saldırısı düzenlediğini açıklamış ve bu saldırıların görüntülerini paylaşmıştı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamaya göre, 50 yaşlarında bir adam isabet eden şarapnel nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, ikisi evinde ikisi de sokakta şarapnel ve patlamanın etkisiyle yaralanan dört kişiye müdahale etti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv'deki patlama "bir hava unsuru" nedeniyle meydana geldi ve uyarı sirenleri çalmadı.