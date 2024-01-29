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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ile çatışan 3 Hizbullah mensubu öldürüldü

        İsrail ile çatışan 3 Hizbullah mensubu öldürüldü

        Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda 3 mensubunun öldüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 00:39 Güncelleme: 29.01.2024 - 01:02
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        İsrail ile çatışan 3 Hizbullah mensubu öldürüldü
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        Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda yaşanan kayıpları hakkında açıklama yaptı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, Hasan Hüseyin Hallavi, Ali Cemal Şakir ve Sadık Muhammed Haşim isimli Hizbullah mensuplarının öldürüldüğü ifade edildi.

        Hizbullah yaptığı bir başka açıklamada ise İsrail'e ait sınır bölgesinde yer alan Tel Şaar mevzisine güdümlü füzeyle, Hunin askeri noktasına ise Burkan füzesi ile saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

        Hizbullah ayrıca, İsrail'e ait Hırbet Maar askeri noktasını İran yapımı Falag-1 füzesi ve Er-Rahib askeri noktasını da Burkan füzesi ile hedef aldıklarını duyurdu.

        İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 174'e yükseldi.

        Çatışmalarda ayrıca 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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