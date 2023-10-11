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        Haberler Dünya İsrail fosfor bombası mı kullandı?

        İsrail fosfor bombası mı kullandı?

        Filistin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:29 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:29
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        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, devam eden saldırılara ilişkin "tüm kısıtlamaları kaldırıp tam taarruza geçtiklerini" duyurdu.

        Filistin Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda, fosfor bombası kullandığını ifade etti.

        Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor" ifadesi yer aldı.

        Açıklamada, İsrail'in fosfor bombasını Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullandığı aktarıldı.

        Konuya ilişkin Reuters da dün limana yapılan saldırıların görüntülerini paylaştı. Görüntülere ilişkin İsrail'den bir açıklama henüz yapılmadı.

        * Haberin görseli Reuters'ın videosundan servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
        #dünya
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