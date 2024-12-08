İsrail Devlet Başkanı Netanyahu: Esad rejiminin çöküşü büyük fırsatlar sunuyor

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu, Esad'ın devrilmesinin Ortadoğu için tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Yeni dönemin büyük fırsatlar sunduğunu öne süren Netanyahu, tehlikeleri barındırdığını da belirtti.

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Netanyahu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın şer eksenindeki önemli bir halka olan Esad rejimi, İran'a ve Hizbullah'a vurduğumuz darbeler sonucunda düştü. Bu, Orta Doğu için tarihi bir gündür. Şam'daki tiranlık olan Esad rejiminin çöküşü büyük fırsatlar sunuyor ancak aynı zamanda önemli tehlikelerle de dolu. Suriye'de sınırlarımızın ötesinde yaşayan herkese barış elimizi uzatıyoruz: Dürzilere, Kürtlere, Hıristiyanlara ve İsrail ile barış içinde yaşamak isteyen Müslümanlara"

This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus, offers great opportunity but also is fraught with significant dangers.



We send a hand of peace to all those beyond our border in Syria: to the Druze, to the Kurds, to the… pic.twitter.com/yJZE3AZZJn — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 8, 2024