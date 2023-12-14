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        Haberler Dünya İsrail'den Hamas iddiası: Birkaç ay sürer

        İsrail'den Hamas iddiası: Birkaç ay sürer

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ın tasfiyesinin birkaç aydan fazla süreceğini ileri sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 18:29 Güncelleme: 14.12.2023 - 18:29
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        İsrail'den Hamas iddiası: Birkaç ay sürer
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        İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Savunma Bakanı Gallant, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi.

        Gallant, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüşme sırasında "Hamas'ın tasfiyesinin birkaç aydan fazla süreceğini" söyledi.

        Kanal 13 televizyonunun haberinde, Gallant'ın Sullivan ile görüşmesinin nerede gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi.

        ABD İLE İSRAİL BİRARAYA GELDİ

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da bugün, saldırıların sürdüğü Gazze'deki son durumu ve bölgedeki gidişatı görüşmek üzere İsrail’i ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Tel Aviv'de bir araya gelmişti.

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        Görüşmede, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ile Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk da hazır bulunmuştu.

        Sullivan’ın, programı kapsamında, İsrail hükümetinin Savaş Kabinesi üyeleriyle bir toplantıya katılması bekleniyor.

        ABD'NİN YAKLAŞIMINI BİR KEZ DAHA İSRAİL TARAFINA İLETMESİ BEKLENİYOR

        İsrail'in saldırıları dolayısıyla Gazze'deki sivil kaybının arttığı ve insani durumun kötüleştiği ortamda gerçekleşen ziyarette Sullivan'ın, ABD yönetiminin bu hususlardaki yaklaşımını bir kez daha İsrail tarafına iletmesi bekleniyor.

        ABD Başkanı Joe Biden, 12 Kasım’da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de "ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar" sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uzun vadeli çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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