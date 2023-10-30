İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı: Yüzlerce kişi havalimanını bastı
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Mahaçkale Havalimanı'nda İsrail'den gelen bir uçak nedeniyle protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
Rus medyasına yansıyan haberlere göre, Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce kişi İsrail’den gelen bir uçak nedeniyle Mahaçkale Havalimanı'na geldi.
Havaalanında önlem alan güvenlik güçleriyle protestocular arasında arbede yaşandı.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Mahaçkale Havaalanı’nın çıkan olaylar nedeniyle uçuşa kapatıldığını ve "durum normalleşene" kadar Kapalı kalacağını duyurdu.
Rusya İçişleri Bakanlığı, durumu çözüme kavuşturmak için çalışmaların sürdüğünü açıklarken olaylara ilişkin 60 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.