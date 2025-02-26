İsrail'deki Ultra Ortodoks Yahudiler, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi
İsrail'de geçen yıl orduya katılmaları istenen ancak bunu kabul etmeyen Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudiler, Batı Kudüs'te zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi
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Batı Kudüs'teki askerlik şubesi yakınlarında toplanan onlarca Haredi, "Askere gitmektense ölümü tercih ederiz" ve "Orduya katılmaktansa hapse gireriz" şeklinde zorunlu askerlik karşıtı sloganlar attı.
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Yafa Caddesi'nde bulunan askerlik şubesi yakınında toplanan Harediler, caddeyi trafiğe kapattı.
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Araçların ve metronun önüne oturarak trafiğin akışını engelleyen Haredilere İsrail polisi sert bir şekilde müdahale etti.
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Atlı polisler, Haredileri caddeden ve tren yolundan uzaklaştırmaya çalıştı.
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Polis tarafından yapılan açıklamada "Polisler sabahın erken saatlerinden bu yana, düzeni ve ofisin çalışmaya devam etmesini sağlamak için Kudüs'teki askerlik şubesinin yakınında konuşlanmıştır." denildi.
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Haredilerin askerlikten muaf tutulması tartışma konusu
İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.
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Savunma Bakanı Yisrael Katz, 15 Kasım'da ordunun 7 bin Harediyi askere çağırma kararını onaylamıştı.
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Şubat başında, 1200'den fazla Ultra Ortodoks Yahudi genç hakkında gözaltı emri çıkarıldığı bildirildi.
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Nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan Harediler, zorunlu askerliğe karşı çıkıyor ve hayatlarını Tevrat çalışmalarına adadıklarını belirtiyorlar.
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İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.