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        Haberler Dünya İsrail'deki Ultra Ortodoks Yahudiler, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi | Dış Haberler

        İsrail'deki Ultra Ortodoks Yahudiler, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

        İsrail'de geçen yıl orduya katılmaları istenen ancak bunu kabul etmeyen Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudiler, Batı Kudüs'te zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 07:26 Güncelleme: 26.02.2025 - 07:26
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        • 1

          Batı Kudüs'teki askerlik şubesi yakınlarında toplanan onlarca Haredi, "Askere gitmektense ölümü tercih ederiz" ve "Orduya katılmaktansa hapse gireriz" şeklinde zorunlu askerlik karşıtı sloganlar attı.

        • 2

          Yafa Caddesi'nde bulunan askerlik şubesi yakınında toplanan Harediler, caddeyi trafiğe kapattı.

        • 3

          Araçların ve metronun önüne oturarak trafiğin akışını engelleyen Haredilere İsrail polisi sert bir şekilde müdahale etti.

        • 4

          Atlı polisler, Haredileri caddeden ve tren yolundan uzaklaştırmaya çalıştı.

        • 5

          Polis tarafından yapılan açıklamada "Polisler sabahın erken saatlerinden bu yana, düzeni ve ofisin çalışmaya devam etmesini sağlamak için Kudüs'teki askerlik şubesinin yakınında konuşlanmıştır." denildi.

        • 6

          Haredilerin askerlikten muaf tutulması tartışma konusu

          İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

        • 7

          Savunma Bakanı Yisrael Katz, 15 Kasım'da ordunun 7 bin Harediyi askere çağırma kararını onaylamıştı.

        • 8

          Şubat başında, 1200'den fazla Ultra Ortodoks Yahudi genç hakkında gözaltı emri çıkarıldığı bildirildi.

        • 9

          Nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan Harediler, zorunlu askerliğe karşı çıkıyor ve hayatlarını Tevrat çalışmalarına adadıklarını belirtiyorlar.

        • 10

          İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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